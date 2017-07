Meer actie tegen bootvluchtelingen naar Italië

Berlijn: Erdogan mag ook niet zomaar speechen in consulaat

15:06 De Duitse regering heeft vandaag duidelijk gemaakt dat de Turkse president Erdogan niet zomaar mag speechen in een Turks consulaat. Vrijdag kreeg hij van Berlijn al te horen dat hij ook niet in de marge van de G20-top in Hamburg Duitsers van Turkse komaf op een speech mag 'trakteren'.