Koenders: Slopen Nederlands ontwikkelingsproject door Israël is onacceptabel

Volgens COGAT, het Israëlische bestuur op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, waren de Nederlandse zonnepanelen illegaal. ,,De noodzakelijke vergunningen ontbraken”, schreef COGAT eerder in een verklaring aan deze krant. Koenders heeft daar geen probleem mee. ,,We hebben een verplichting om mensen te helpen in bezette gebieden. Dit gaat om mensen die al 30 of 40 jaar zonder energie zitten, omdat de Israëlische regering ze hulp weigert." Volgens de minister hebben de uitvoerende organisaties de autoriteiten ingelicht over de plannen, maar hebben die daar niet op gereageerd. Koenders is niet van plan te stoppen met dit soort projecten.



Nederland geeft elk jaar tientallen miljoenen euro’s uit aan projecten voor Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. Vanwege lange wachttijden en lage slagingskansen worden bouwvergunning vaak niet aangevraagd, waardoor de projecten afhankelijk zijn van de Israëlische welwillendheid. Het is dan ook niet voor het eerst dat de Israëlische regering door Nederland gefinancierde projecten platlegt.