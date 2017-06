Kamer boos over pabo-studenten voor de klas

Wilders komt weg met an­ti-is­lamspeech in Wenen

14:01 Het Openbaar Ministerie (OM) gaat PVV-leider Geert Wilders niet vervolgen voor de omstreden uitspraken die hij in 2015 heeft gedaan in Wenen. Justitie in Oostenrijk had Nederland gevraagd om de vervolging over te nemen, maar het OM in Den Haag wijst dat verzoek vanmorgen af.