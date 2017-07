Juncker beledigt Parlement: U bent belachelijk, zeer belachelijk

Een woedende Parlementsvoorzitter Tajani hamerde hem af: ,,Ik raad u een ander taalgebruik aan. Het Parlement controleert uw Commissie, niet omgekeerd.” Een uurtje later, in een gesprek met Tajani, slikte Juncker zijn uitval in.



Juncker kwam tot zijn gewraakte uitlatingen omdat voor het debat over het net afgelopen Maltese EU-voorzitterschap maar een 30-tal fractieleden kwam opdraven, op de 751 die het Parlement rijk is. ,,Als Merkel of Macron hier hadden gezeten was het full house geweest”, aldus Juncker. ,,Dit toont voldoende aan dat het Parlement niet serieus is, het is totaal belachelijk.”