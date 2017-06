Jan Roos weg als leider VNL

Roos wist met VNL bij de Tweede Kamer-verkiezingen geen zetel te bemachtigen. Hij sprak toen van een 'flinke kater'. Met Geen Peil voerde hij met succes campagne om een referendum over het associatieverdrag met Oekraïne af te dwingen. Dat werd op 6 april 2016 gehouden. Vier maanden later nam Roos het lijsttrekkerschap van VNL op zich.



Roos was eerder journalist en columnist bij onder meer BNR, PowNed en GeenStijl.