Irrgang (SP) topkandidaat voor Algemene Rekenkamer

De werkgroep, waarin geen PvdA-Kamerlid zitting had, komt tot de voordracht na gesprekken met vijf kandidaten. Een zesde gegadigde trok zich terug.



Sent, in het dagelijks leven hoogleraar economie aan de Radboud Universiteit, staat nu tweede op de lijst. Voormalig Kamerlid Roland van Vliet (ex-PVV) geniet de derde voorkeur.