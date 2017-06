Informateur ziet nog steeds brood in meerderheid met motorblok

Pechtold wil 'evenwicht' in samenwerking met VVD en CDA

16:10 Informateur Tjeenk Willink gaat opnieuw onderzoeken of een coalitie van VVD, CDA, D66 met de ChristenUnie mogelijk is. Dat zei hij tijdens een persconferentie over de voortgang van de kabinetsformatie. De PvdA en de ChristenUnie behoren nog tot de mogelijkheden. Vanmiddag ging hij met D66-leider Alexander Pechtold om tafel. Volg de gebeurtenissen hieronder in ons liveblog.