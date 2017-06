Inburgeren nog niet geslaagd met extra contract

De Eerste Kamer stemde gisteren in met de zogeheten participatieverklaring. Nieuwkomers moeten vanaf 1 oktober een contract ondertekenen dat ze de Nederlandse normen en waarden kennen, die respecteren en actief een bijdrage willen leveren aan de samenleving. Wie dat contract niet tekent, krijgt geen permanente verblijfsvergunning. De verplichting geldt zowel voor asielzoekers als voor mensen die hier komen in het kader van gezinsvorming of –hereniging.



Het was lang onduidelijk of de wet voldoende steun zou krijgen. Veel partijen spraken van symboolwetgeving. Wat zegt immers zo’n verklaring als er bij niet-ondertekenen een straf wordt opgelegd? Menen mensen het dan wel echt? En de eis geldt niet voor EU-onderdanen en Turken, terwijl er onder die groepen ook nogal wat mensen zijn die er opvattingen op nahouden die botsen met wat gangbaar is in Nederland. Het is terechte kritiek, maar toch is het belangrijk dat de verklaring er komt. Dat het met de integratie van veel nieuwkomers is misgegaan, komt ook omdat we te lang onduidelijk zijn geweest over wat we van hen verwachten. Dat we onze eigen normen en waarden lang hebben gebagatelliseerd. Ook al is deze verklaring symbolisch, er wordt wel een norm mee gesteld. En dat is nodig.