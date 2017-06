Hoe de Britse verkiezingen toch ineens spannend werden

Door een reeks zwakke optredens van premier May en twee terreuraanslagen in twee weken in Groot-Brittannië is de spanning helemaal terug bij de Britse verkiezingen morgen.

Een maand geleden was het allemaal heel overzichtelijk: de Conservatieven stevenden af op een dikke verkiezingswinst, en Theresa May maakte zich op voor vijf jaar premierschap. De enige vraag was eigenlijk of rivaal Labour zou instorten na de vernederende nederlaag, en hoe snel voorman Jeremy Corbyn zou opstappen.

Hoe anders is de werkelijkheid nu, een dag voor de Britse verkiezingen. Na een rampzalige campagne van de Conservatieven en twee terroristische aanslagen in twee weken wankelt de positie van Theresa May en haar partij. De race is onverwacht en ongemeen spannend geworden.

Brexit

May riep vervroegde verkiezingen uit omdat ze een mandaat wilde van de kiezer om de komende Brexit-onderhandelingen met Brussel op haar manier te gaan doen. Ook binnen haar partij en in het parlement zou haar positie sterker worden: van ongekozen premier met een kleine Conservatieve meerderheid, tot gekozen premier met een grote, misschien wel gigantische, meerderheid.

De gok leek veilig: de Conservatieven hadden in april een voorsprong van 20 procentpunten op Labour. De sociaaldemocratische partij lag in puin na interne strubbelingen, een motie van wantrouwen tegen leider Corbyn en weglopende kiezers: de zwakste oppositie in decennia.

May zelf scoorde goed bij de kiezer: twee derde vond haar de beste kandidaat, terwijl nog geen kwart van de kiezers zo over Corbyn dacht. De timing kon niet beter voor de Conservatieven. De partij bouwde de hele campagne om May heen, met sterk en stabiel leiderschap en de Brexit als belangrijkste thema’s.

Maar, al snel kwamen er scheurtjes in het imago. Het sobere verkiezingsprogramma van de Conservatieven kon niet op veel enthousiasme rekenen. De zogenoemde dementiebelasting, waar de rijkere Brit zou moeten gaan meebetalen aan zijn zorg, zorgde voor veel ophef. Net als de vermindering van de bijdrage aan stookkosten in de winter. Dat May deze maatregelen haastig weer overboord gooide na die kritiek was ook niet handig: ze werd beschuldigd van draaikonterij.

Manifest

Labour publiceerde ondertussen een manifest dat beter viel: meer geld naar de gezondheidszorg, meer geld naar kinderopvang, gratis studeren, meer woningen: allemaal beloftes die de kiezer graag hoort. Of dat financieel überhaupt kan, daar ging het niet echt over.

Ook op campagne in het land ging het niet vanzelf voor May. Haar talenten liggen niet bij het directe contact met “de gewone man”, gesprekjes met kiezers verlopen stijfjes en ongemakkelijk.

Hoe anders is dat voor Corbyn, voor wie een tweede natuur is. Hij is beter op zijn gemak op straat, dan op de groene bankjes van het Lagerhuis.

De weigering van May om mee te doen aan verkiezingsdebatten met andere partijleiders gaf nog meer problemen. In plaats van dat het haar op eenzame premierhoogte zette, zoals ze hoopte, leek het alsof ze de directe confrontatie met haar concurrenten niet aandurfde. In tv-programma’s waar ze ondervraagd werd door presentator en publiek overtuigde ze niet. Nerveus en stijfjes lepelde ze te vaak monotoon een antwoord over stabiel en sterk leiderschap op. Corbyn was minder gespannen, maar ook zijn optredens waren niet briljant: vooral op onderwerpen als defensie is hij kwetsbaar.

Aanslagen

De aanslagen in Manchester en Londen zorgden voor verdere afbrokkeling van Mays sterke en stabiele imago. Sinds de terreuraanslag afgelopen zaterdag is de focus in de campagne en in het publieke debat verschoven naar nationale veiligheid. Normaal een van de sterke punten van de Conservatieven, maar na drie aanslagen in drie maanden in Groot-Brittannië zijn er twijfels. De bezuinigen op de politie, die May de afgelopen jaren doorvoerde toen ze minister van Binnenlandse Zaken was, brengen haar nu in een lastig parket. Aan de andere kant is nationale veiligheid altijd de achilleshiel geweest van Jeremy Corbyn, die bekendstaat als pacifist. De vraag is dus of hij daarvan profiteert.

De Conservatieven hebben in de peilingen nog steeds een behoorlijke voorsprong op Labour. De sociaaldemocraten deden het de afgelopen weken weliswaar beter dan verwacht, maar onder dat dunne laagje vernis zit nog steeds een gespleten partij, met politici die niet achter hun leider staan, en schaduwkabinetleden die of niet komen opdagen bij mediaoptredens, of zich belachelijk maken.

UKIP

Ook is de verwachting is dat de vier miljoen kiezers die in 2015 voor UKIP stemden grotendeels overlopen naar de Conservatieven, nu UKIP op zijn gat ligt. En de oudere kiezer, die traditioneel massaal gaat stemmen, heeft een voorkeur voor de Conservatieven. Daarnaast zijn er twijfels of de jonge kiezers, die grotendeels achter Labour staan, wel naar de stembus komen morgen.

Maar de verwachte monsteroverwinning, die lijkt er niet te komen. De Conservatieven hoopten op een meerderheid van meer dan honderd zetels in het parlement, dat lijkt niet meer waarschijnlijk. Haalt ze een meerderheid die kleiner is dan vijftig, dan heeft May de verkiezingen eigenlijk verloren.