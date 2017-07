Hoe brengen politici hun vakantie door?

Het zomerreces op het Binnenhof staat voor de deur en dat betekent voor politici even helemaal geen politiek. Zo wil staatssecretaris Sharon Dijksma 'luieren en bijkomen', stapt staatssecretaris Dekker op de fiets naar Parijs en rent GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver tijdens het zomerreces achter zijn kinderen aan. Kortom: na een pittig jaar is Den Haag toe aan vakantie. Politiek verslaggever Edwin van der Aa vraagt in de zesde aflevering van @Binnenhof politici naar hun vakantieplannen.