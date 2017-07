'Hete' euthanasiewet kan nog alles verpesten

Waarom wil D66 de euthanasiewet oprekken?

De huidige euthanasiewet gaat uit van uitzichtloos en ondragelijk medisch lijden. D66-Kamerlid Pia Dijkstra werkt aan een apart wetsvoorstel dat mensen van 75 jaar en ouder die niet ziek zijn maar die gewoonweg vinden dat ‘het wel klaar is’, moeten kunnen worden geholpen om op een humane manier uit het leven te stappen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Vastgesteld moet worden dat hun verzoek tot euthanasie vrijwillig, zonder enige druk van buitenaf, weloverwogen en duurzaam is. Dat past in de ogen van D66 bij onze moderne beschaving. Overigens biedt het plan geen extra mogelijkheden om te sterven aan jonge mensen, daaraan is de maatschappij zelfs volgens D66 nog niet aan toe. D66-leider Alexander Pechtold riep de tegenstanders van het voorstel tijdens de verkiezingscampagne op om er geen verbod op te leggen in een regeerakkoord.

Waarom is de ChristenUnie zo tegen?

Voor de verkiezingen noemde ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers het D66-voorstel een ‘breekpunt’. De partij is bang dat ouderen door het voorstel van Dijkstra hun gevoel van veiligheid verliezen en zich sneller overbodig voelen als de overheid hulp bij zelfdoding bij voltooid leven mogelijk maakt. Ook is lastig objectief vast te stellen of iemand die het leven nu niet meer ziet zitten, dat over een tijdje nog steeds vindt. De dood is onherroepelijk. Het is beter als wanhopige mensen hulp krijgen waardoor ze weer licht zien aan het eind van de tunnel, vindt de partij.

Wat vinden de andere partijen (en Nederland)?

D66 heeft de Tweede Kamer nog niet overtuigd. Sterker: in de huidige Tweede Kamer lijkt er helemaal geen meerderheid voor het voorstel. 41 Kamerleden zijn uitgesproken tegen, waaronder overigens ook het CDA waarmee Pechtold aan de formatietafel zit. 37 Kamerleden zijn hoe dan ook voor. Cruciaal is hoe PvdA’ers en VVD’ers zouden stemmen, voor hen is het onderwerp een ‘vrije kwestie’ waarbij Kamerleden de partijlijn niet hoeven te volgen. De PVV moet haar standpunt nog bepalen, maar eerder was de partij kritisch. Van alle Nederlanders zou 71 procent voor zijn, aldus opiniepeiler Maurice de Hond. Daar staat tegenover dat artsen van de federatie KNMG tégen zijn.

Waarom kan dit de formatie doen mislukken?

ChristenUnie en CDA willen onder geen enkel beding de handtekening moeten zetten onder een ‘voltooid leven’-wet. Niet in het regeerakkoord, maar ook niet als het een ‘vrije kwestie’ binnen de coalitie wordt en er straks via de Tweede Kamer een krabbel namens het hele kabinet onder een wet moet. Aan de andere kant is een ruimere euthanasiewet juist een kroonjuweel van D66. Dat geeft de partij niet zomaar op.

Welk compromis kan hieruit rollen?

Dat wordt puzzelen voor informateur Zalm. Er gaan stemmen op om gewoon door te zetten met de initiatiefwet en als die dan wordt aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer het plan op de plank te leggen, zodat een volgend kabinet er dan een krabbel onder moet zetten. Voorwaarde is wel dat de ChristenUnie dan niet wéér in dat kabinet moet zitten. Binnen de CU lijkt men daar weinig voor te voelen: de partij heeft dan immers de geboorte van de wet gedoogd. Het ligt meer voor de hand dat er een typisch Haagse oplossing komt. Het instellen van een commissie die verder gaat denken over de ruimte die er nog in de huidige euthanasiewet zit, zoals de adviescommissie voltooid leven onder leiding van D66’er Paul Schnabel al constateerde. D66-leider Pechtold lijkt daar ook op voor te sorteren. Hij benadrukt sinds kort dat hij vooral wil dat ‘het nadenken’ over voltooid leven ‘doorgaat’.

Roze stembusakkoord

Het formatieteam van de ChristenUnie is zaterdag op gesprek geweest bij het COC in Amsterdam om te praten over de positie van homo’s in de samenleving. De homobelangenorganisatie had haar zorgen uitgesproken over de deelname van de ChristenUnie aan een kabinet. Volgens COC—voorzitter Tanja Ineke was het een ‘prettig gesprek’, maar zijn de zorgen niet weggenomen.

Voor de verkiezingen zetten acht politieke partijen hun handtekening onder een zogeheten roze stembusakkoord, met afspraken over de verbetering van de positie van homo's. Daarin spraken ze onder meer af dat het volgende kabinet bij wet moet regelen dat een kind meer dan twee erkende ouders kan hebben. VVD en D66 ondertekenden het akkoord wel, het CDA en de ChristenUnie niet.