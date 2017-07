Heel Frankrijk tegen verhuizing Europees Parlement

Het Europees Parlement vergadert iedere maand in het Franse Straatsburg in plaats van Brussel. Dat is in 1997 vastgelegd in het verdrag van Amsterdam. Er woedt al jaren een discussie over de afschaffing van Straatsburg als zetel.

Franse Europarlementariërs zeiden het schandalig te vinden dat aanhangers van één Parlementszetel op verhuizen aansturen terwijl de lijken van Helmut Kohl en de allereerste Parlementsvoorzitter, Simone Veil, bij wijze van spreken nog warm zijn. Brussel is ook al geen optie omdat de vergaderzaal daar op instorten staat en voor 400 miljoen moet worden vertimmerd. En wat met de symboolfunctie van Straatsburg als ankerpunt van de Frans/Duitse verzoening?

Koehandel

,,Dit debat is absurd. Als jullie het hier echt over willen hebben, dan moeten we er álle instellingen bij betrekken. Waarom moet de ECB in Frankfurt blijven? Waarom de Commissie in Brussel? Laten we het dan over alles hebben, maar dan wordt het echt een koehandel”, aldus de republikeinse Anne Sander onder luide bijval van landgenoten.

Voorstanders van één zetel (in Brussel) willen de aanstaande verhuizing van twee Europese agentschappen, het medicijn-agentschap en de bankenautoriteit, benutten om aan hun tijd en geld verslindende heen en weer gereis tussen Brussel en Straatsburg een eind te maken. Het grootste van de twee agentschappen, die vanwege de Brexit weg moeten uit Engeland, zou naar Straatsburg kunnen in ruil voor het Parlement. De ‘Brusselaars’ hebben hun hoop gevestigd op Emmanuel Macron, de nieuwe Franse president die zo vernieuwend bezig is dat hij bij wijze van spreken de Eiffeltoren nog zou afschaffen.

Migrantencrisis

Maar ook hij raakt niet aan Straatsburg, zo bleek kort voor het debat. ,,De president heeft zijn houding bepaald, er verandert niets”, aldus de nieuwe Franse minister van Europese Zaken Nathalie Loiseau bij de opening van het Vaclav Havelgebouw, alweer een nieuwe uitbreiding van het vergaderpaleis in Straatsburg. ,,Ik zou zelfs niet weten hoe ik aan het publiek zou moeten uitleggen dat terwijl we nog met terreur en een migrantencrisis kampen, het Parlement zijn tijd verdoet met zijn vergaderplek.” De Britse conservatief Ashley Fox, die zich hardop afvroeg waarom zowel de christen- als sociaaldemocraten Franse woordvoerders naar voren schoven die dus niet de meerderheid van hun fractie vertegenwoordigden, kreeg meteen de wind van voren: ,,Wat doet u in dit debat? U bent hier over anderhalf jaar weg!” Fox: ,,Ik ben hier al acht jaar mee bezig, en wij betalen nog steeds mee. Als we daarmee per meteen mogen stoppen, houd ik vanaf nu mijn mond.”

Quote Die 140 miljoen is een schijntje als je ziet wat we aan landbouw verspillen De Duitse conservatief Joachim Starbatty

Rationele argumenten van de ‘Brusselaars’, zoals het tijdverlies, de 140 miljoen per jaar aan onnodige kosten, en de onnodige uitstoot van 19.000 ton CO2 kwamen niet aan. ,,Die 140 miljoen is een schijntje als je ziet wat we aan landbouw en cohesie verspillen”, aldus de Duitse conservatief Joachim Starbatty, nogal openhartig. Anna Maria Corazza-Bildt, die eerder op de dag tegenover deze krant voor het Parlement een toekomst als uitvaartcentrum suggereerde, hoopt nog steeds op een ontvangst voor haar Brusselse actiecomité door Macron. ,,We hebben goede argumenten. Twee zetels is echt onlogisch.” Ietwat vilein gooiden de Brusselaars er ook het klimaatakkoord tegenaan. ,,Dat van Parijs. Dat kunnen we zo dus wel vergeten.”

30 seconden

Volledig scherm Europarlementariër Esther de Lange van het CDA. © ANP Opvallend was de inbreng van zowel de Commissie als het net aangetreden Estste Raadsvoorzitterschap. Beide waren in 30 seconden klaar. ,,Het is aan de Europese leiders, wij gaan er niet over, en Straatsburg ligt als zetel vast in het Verdrag”, klonk het unisono.