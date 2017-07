Fred heeft net te veel krassen

Van keiharde crimefighter naar ‘besmet’ oud-politicus die te beschadigd is voor een baan bij adviesorgaan Raad van State. De tragiek van VVD’er Fred Teeven is groot.

Premier Mark Rutte zei het nog maar anderhalf jaar geleden: ,,Mensen als Fred heb je echt verschrikkelijk hard nodig om de klootzakken te pakken die proberen de wet te lichten.’’



De realiteit van heden is bitter: diezelfde Teeven (58) heeft z’n handen zo vies gemaakt bij het pakken van ‘de klootzakken’, dat hij voor een baan in politiek Den Haag niet meer in aanmerking komt. Die conclusie zou hij zelf ook getrokken hebben.



Bij het statige adviesorgaan van de Raad van State –dat beoogde wetten toetst en het kabinet adviseert- is hij daarmee niet meer in de race voor een hooggeplaatste baan.