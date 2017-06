Formatie met GroenLinks mislukt wéér door migratie

GroenLinks gaat niet opnieuw onderhandelen over kabinetsdeelname met VVD, CDA en D66. Het migratiedossier blijkt een onoverbrugbaar obstakel, zo concludeerde informateur Herman Tjeenk Willink vanavond na weer een dag praten in het Catshuis.

Ook donderdag en vrijdag werd daar gesproken door de vier partijen. Zij waagden in de ambtswoning van de minister-president een uiterste poging om in informele sfeer de impasse te doorbreken, nadat de eerste formatieronde op 15 mei ook al was gestrand op het vluchtelingenvraagstuk. De afgelopen week deden GroenLinks samen met D66 ‘er alles aan’ nog tot een optie te komen die voor VVD en CDA te verteren zou zijn, zonder door de eigen ‘principiële ondergrens’ te gaan. Die inspanning bracht de partijen echter niet dichter bij elkaar.

Vluchtelingen

GroenLinks zou principieel blijven weigeren toe te staan dat vluchtelingen alleen nog een asielaanvraag buiten Europa mogen doen of anders worden teruggestuurd. Dit zou in de toekomst bijvoorbeeld van toepassing moeten zijn bij vluchtelingenstromen uit Libië. GroenLinks wil de mogelijkheid van een asielaanvraag op Europees grondgebied echter openlaten.

Het meningsverschil was volgens ingewijden zó fundamenteel dat er eigenlijk niet uit te komen is. De hoop op een succesvolle doorstart was daarom klein. Toch duurde het een aantal dagen om dezelfde conclusie te trekken als op 15 mei. Geen van de partijen durfde van tafel te lopen, uit vrees de zwartepiet toegespeeld te krijgen.

Weinig opties

De fractieleiders VVD, CDA, D66 en GroenLinks kwamen donderdagochtend voor het eerst sinds de breuk op 15 mei weer gezamenlijk bijeen. In totaal zaten zij zes uur bij elkaar in het Catshuis, verdeeld over twee sessies. In de dagen daarvoor waren er in verschillende samenstelling al diverse gesprekken tussen de hoofdrolspelers. Woensdag zaten Klaver en Rutte samen thuis in het huis van Tjeenk Willink in Den Haag. Maandag kwamen Rutte, Buma en Pechtold daar al bij elkaar.