Europarlement steunt oud-lid: Lagendijk snel terug bij Turkse echtgenote

De oproep aan Erdogan staat in een lange resolutie van PvdA-Europarlementariër Kati Piri, waarover morgen wordt gestemd, maar die al bij voorbaat kan rekenen op een zeer ruime meerderheid. Parlementariërs lieten het niet bij de geschreven tekst. ,,Joost, ik wens je een spoedige hereniging met je Turkse echtgenote”, aldus bijvoorbeeld SGP’er Bas Belder vanmiddag.



Lagendijk, zelf aanwezig in Straatsburg, is blij met de steun. Hij werd vorig jaar september, twee maanden na de staatsgreep, vanuit zijn nieuwe woonplaats Istanboel onverwachts teruggestuurd naar Nederland en mag sindsdien Turkije niet meer in.



Zijn Nevin ziet hij nu weer wel. Zij mag sinds kort het land uit en kan daarna ook weer terugkeren. Het echtpaar heeft een huis in een buitenwijk van Istanboel. Bij hun huwelijk in 2006 gold Lagendijk nog als ‘nationale schoonzoon van Turkije’. Zijn Nevin was een bekend tv-journaliste, hijzelf fervent voorvechter van een Turks EU-lidmaatschap.