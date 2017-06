EU stemt in met Duits kernafvalfonds

'PvdA wél bereid vluchtelingen terug te sturen naar Noord-Afrika'

8:25 Rechts én links moeten hun stokpaardjes in het vluchtelingenbeleid loslaten, vindt PvdA-leider Lodewijk Asscher. Hij onderstreept vanmorgen in de Volkskrant dat de PvdA, anders dan GroenLinks, wél bereid is vluchtelingen terug te sturen naar Noord-Afrika.