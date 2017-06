EU-sancties tegen de Krim met jaar verlengd

Oud-SGP-leider Henk van Rossum (97) overleden

9:46 Voormalig SGP-voorman Henk van Rossum is op 97-jarige leeftijd overleden. Hij zat in de jaren zestig, zeventig en tachtig in de Tweede Kamer namens de christelijke partij. In zijn laatste vijf jaar als Kamerlid was hij fractievoorzitter van de confessionele partij.