Eerste vrouwelijke minister van BuZa nu eindelijk in zicht?

Iemand met de ambitie een Europese of internationale topfunctie te bekleden, doet er dus goed aan om eerst minister van Buitenlandse Zaken te worden.



In dat verband klinkt de naam van Jeanine Hennis-Plasschaert. Het ligt niet voor de hand dat de liberalen, die ook de premier leveren, meteen aanspraak maken op het departement, maar de huidige minister van Defensie is ambitieus. Ze wordt ook wel getipt als de nieuwe fractieleider van de VVD, maar daar is nog een kaper op de kust: het mediagenieke talent Klaas Dijkhoff. Maar Hennis heeft zelf al eens gezegd dat ze de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken wil worden.



Die wens is niet kansloos: Defensie en Buitenlandse Zaken fungeren in Den Haag als een tandem. Daarbij begon Hennis haar (politieke) carrière in Europa, waar ze over een omvangrijk netwerk beschikt. Zo zat ze jarenlang voor de VVD in het Europees parlement. Mensen om haar heen noemen haar geknipt voor de baan die Federica Mogherini nu bekleedt: de EU-buitenlandcoördinator. Maar ja, dan moet ze wél eerst haar sporen in dat buitenland verdienen.



Er zijn kapers op de kust. Binnen haar eigen partij heeft Kamerlid en buitenlandspecialist Han ten Broeke wel oren naar de post. Al wordt hij ook getipt voor Defensie. Beoogd coalitiepartner D66 zegt ook geen nee tegen deze post. En de partij heeft meerdere kandidaten in de gelederen.



Partijleider Alexander Pechtold bijvoorbeeld, die wil nog wel een keer minister worden. Al is het voor een partijleider van een coalitie met een krappe meerderheid niet heel handig om voortdurend buitenslands te zijn.