Druk op Schippers neemt toe; schaf eigen bijdrage bevalling af

Als je poliklinisch bevalt zonder medische indicatie, dan betaal je momenteel 341,31 euro aan wettelijke eigen bijdrage. Het is wel mogelijk een aanvullende zorgverzekering af te sluiten met een vergoeding voor deze eigen betaling bij zo’n ziekenhuisbevalling. Al jaren eerder, in 2009, betoogde de ‘Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte’ aan de voorganger van minister Schippers dat er geen financiële barrières mogen zijn voor een vrouw om al dan niet te kiezen voor een poliklinische bevalling. Het College Perinatale Zorg heeft dat stokje overgenomen. ,,Wij onderschrijven de stelling niet dat het afschaffen van de eigen bijdrage haaks staat op doelmatige zorg.” Zelfs de zorgverzekeraars, meestal op de hand van Schippers, pleiten op basis van een doorrekening voor afschaffing. Vanmiddag praat de Tweede Kamer over dit onderwerp. Meerdere partijen, met de PvdA en de SP voorop, pleiten al langer voor het verdwijnen van de eigen bijdrage. Maar ook uit liberale hoek klinken inmiddels signalen dat afschaffing bespreekbaar kan zijn, als deze maatregel financieel goed wordt afgedekt.

Kostenpost

Minister Schippers liet afgelopen november in een brief weten richting het overleg over het zorgpakket, dat volgende week plaatsvindt, met informatie te komen over wijzigingen in het basispakket 2018 en eventuele eigen betalingen. Zij spreekt over een kostenpost van 12,5 miljoen euro per jaar.