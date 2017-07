Deze parlementariërs wachten nog de hele zomer op dé speech

Martin Wörsdörfer plaatste er deze week speciaal een foto van op zijn facebookpagina. ,,Aan de microfoon. Voor het eerst’’, aldus het VVD-Kamerlid. Alleen was zijn debuut vast iets minder spannend dan gehoopt. Het ging slechts om de procedurele vraag of zijn fractie een debat wil, waarvoor Wörsdörfer nog geen minuut mocht spreken.

Het woord voeren in de grote zaal van de Tweede Kamer blijft iets magisch voor nieuwe Kamerleden. PVV-Kamerlid Gabriëlle Popken kan vanochtend op het nippertje plaatsnemen achter het spreekgestoelte in een debat dat ze zelf aanvroeg over de plannen van de Europese Commissie voor samenwerking op defensiegebied.

Ze heeft er al zes jaar in de Eerste Kamer opzitten, dus een groentje is ze niet, maar toch houdt ze graag voor de zomer haar zogeheten maidenspeech. ,,Ik lig er niet wakker van, maar het zou zonde zijn als het debat niet doorgaat. Het doorslaande EU-monster is een van de redenen waarom ik in de politiek ben gegaan, daar wil ik het over hebben. Als het over het reces heengaat, zijn we zo twee maanden verder. Brussel staat ondertussen niet stil.’’

Controversieel

D66-Kamerlid Rob Jetten wacht netjes zijn beurt af. ,,Ik ben de laatste van mijn fractie die nog zijn maidenspeech moet houden.” Of hij daarmee geplaagd wordt? Lachend: ,,Ze kijken er reikhalzend naar uit.”

Jetten heeft de pech dat op zijn terrein – verkeer – veel zaken controversieel zijn verklaard. Het komende kabinet zal langjarige besluiten moeten nemen over de toekomst van Schiphol of de zeggenschap op het spoornetwerk. Zolang de formatie duurt, wordt hier niet over gedebatteerd.

Ook VVD-Kamerlid Arne Weverling moet nog even geduld hebben, al mocht hij in de grote, plenaire zaal al wel vast vier moties indienen die alle vier zijn aangenomen. ,,Dan sta je opeens daar”, zegt hij opgetogen. ,,Het ging goed.” Maar een echt Kamerdebat – met de familie in de gastenloge en de bloemen van fractiegenoten aan het eind – dat laat nog zeker tot september op zich wachten. Weverling maakt zich er niet druk om: hij is bovendien niet de enige VVD’er die nog niet aan de beurt is geweest. ,,Dat komt vanzelf wel.”

Werkbezoek

Klagen doet Jetten evenmin. Als nieuweling heeft hij de eerste maanden volop tijd gehad om zich in te werken. En er staan nog spannende werkbezoeken op stapel: zo draait hij nog een dagje mee in de verkeerstoren op Schiphol en steekt hij in het zomerreces het Kanaal over met een containerschip. Weverling zit als woordvoerder economische zaken veel bij start-ups bij de Wageningen University, toonaangevend in de wereld op het terrein van agribusiness.