De overheid overschat de financiële redzaamheid van burgers

Al decennia wordt er geroepen dat het belastingstelsel simpeler moet. Ook de partijen die nu met elkaar gaan onderhandelen over een nieuw kabinet hebben dat hoog op hun verlanglijstje staan. Dat klinkt altijd leuk en inderdaad hebben we een enorm ingewikkeld systeem vol aftrekposten, heffingskortingen en toeslagen. Maar ons systeem is zo ingewikkeld omdat we rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van zo veel mogelijk mensen. En dat moet niet te lichtvaardig overboord gegooid worden voor hippe ideeën als een vlaktaks. Anders pakt een versimpeling onrechtvaardig uit voor veel mensen.



Toch heeft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving een punt dat het nieuwe kabinet in elk geval één onderdeel zou moeten veranderen. De huur- en zorgtoeslagen zouden direct moeten worden overgemaakt naar de woningcorporaties en zorgverzekeraars. Nu betalen burgers de volledige huur of zorgpremie en krijgen dat geld deels terug in de vorm van een toeslag. Maar in de praktijk komen veel mensen erdoor in de problemen. Ze hebben dat geld al ergens anders aan uitgegeven of ze moeten door een verandering in hun privéleven een deel van die toeslag later weer terugbetalen en kunnen dat dan niet meer. Al langer waarschuwen gezaghebbende adviesorganen als de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid ervoor dat de overheid de financiële zelfredzaamheid van burgers overschat. Dat blijkt wel: zo’n 1,5 miljoen huishoudens in Nederland kampen met problematische schulden. Dat is een ongekend hoog aantal waar het kabinet zijn ogen niet voor kan sluiten.



Als de toeslagen naar de corporaties of verzekeraars gaan, kunnen die dat verrekenen met de huur of de zorgpremie. Er wordt al met dat idee geëxperimenteerd met de kinderopvangtoeslag. Het voorstel maakt het werk voor de toch al geplaagde belastingdienst, die bijkans bezwijkt onder de werkdruk, er niet eenvoudiger op. Maar wel voor miljoenen huishoudens.