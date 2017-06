Conflicten blijven 50Plus teisteren

Een vernieuwingscommissie bij 50Plus moet binnen één jaar een plan neerleggen voor democratisering van de ouderenpartij. Daarmee komt de top tegemoet aan criticasters die vinden dat een klein clubje alles bedisselt. Desondanks is de rust nog niet wedergekeerd bij 50Plus. Er hangt een rechtszaak in de lucht en meerdere leden vechten om de voorzittershamer.

Het afgelopen halfjaar ontstond er bij het kader veel onvrede over het handelen van het partijbestuur onder leiding van de 77-jarige Jan Nagel. De top zou zijn oren te veel laten hangen naar de fracties in de senaat en Tweede Kamer (waar Henk Krol de scepter zwaait) en nauwelijks luisteren naar gewone leden. Mensen die veel gedaan hadden voor de partij kregen geen plaats op de landelijke kieslijst.

Richting 17 juni, dan is er een ledenvergadering van 50Plus, dreigde een groep opstandelingen met een motie van wantrouwen tegen het hoofdbestuur. Ze wilden voor elkaar krijgen dat een onafhankelijke commissie de koers onder de loep neemt, maar daarmee ging het bestuur na veel gesoebat niet akkoord. Dus werd de motie van wantrouwen daadwerkelijk ingediend.

Quote Jan Nagel belandde gisteren zelfs een paar uur in het ziekenhuis, vanwege een hoge bloeddruk en hartslag.

Gisteren stuurden de kemphanen gezamenlijk een persbericht dat de gemoederen bedaard zijn. Er komt toch een vernieuwingscommissie en het hoofdbestuur hoeft niet meer weg. Maar het slepende geschil laat naar verluidt zijn sporen na: Jan Nagel belandde gisteren zelfs een paar uur in het ziekenhuis, vanwege een hoge bloeddruk en hartslag. ,,Alle stress is hem te veel geworden'', klinkt het.

Nagel wil er zelf mee ophouden als voorzitter van 50Plus. Volgende week zaterdag staat zijn opvolging ook op de agenda. Een van de kandidaten is Dick Schouw, die naar eigen zeggen al lange tijd probeert de partij te vernieuwen. ,,Nu is de kans om dat voor elkaar te krijgen. Verandering bij 50Plus is dringend noodzakelijk, er zitten een heleboel dingen krom binnen de partij.''

Volledig scherm Jan Zoetelief is wethouder in Nijmegen en wil partijvoorzitter 50Plus worden. © Gerard Verschooten

Volgens Jan Zoetelief, de kandidaat vanuit het hoofdbestuur, hoort Schouw bij een hele kleine minderheid – 25 tot 50 mensen – binnen de partij die iedere keer hun eigen weg willen gaan. ,,We zijn er een beetje klaar mee. Ik ga gewoon met een goed verhaal naar de ledenvergadering.'' Hij zegt wel te begrijpen dat er behoefte is aan vernieuwing.

Niets gepresteerd

Schouw vindt Zoetelief, vanwege diens wethouderschap in Nijmegen, absoluut niet geschikt voor het voorzitterschap van 50plus, laat hij weten. ,,Daarnaast vinden we ook dat hij niets gepresteerd heeft. En deze man heeft de groep achter de motie van wantrouwen zwartgemaakt. Dat past een voorzitter niet, die moet verbinden.'' Zoetelief wuift de kritiek weg. ,,Ik heb dit zorgvuldig gecommuniceerd met het college in Nijmegen. Ik ken mijn agenda en dit is goed te combineren.''

Daar komt nog bij dat de partner van Schouw, Adriana Hernandez, op dit moment nog lid is van het partijbestuur. De top wil echter op de ledenvergadering van haar af, omdat ze de critici steunt. Hernandez noemt deze stap ‘onreglementair’. Ze dreigt nu met een kort geding. ,,Het is triest'', laat ze weten. ,,Ik betreur deze situatie, de partij komt in een slecht daglicht te staan. Maar de leden willen gewoon vernieuwing en ik verdedig simpelweg hun belangen.''

Quote De leden willen gewoon vernieuwing en ik verdedig simpelweg hun belangen. Adriana Hernandez

Nagel reageert wat laconiek op de dreigende juridische procedure. ,,Zo’n rechtszaak kan gebeuren, dat wachten we af. Misschien wordt er eerst nog vooraf overlegd.'' Hij wil niet speculeren over zijn opvolging, maar begrijpt de interne roep om verandering. ,,De partij mag best verdere stappen naar uitbouw zetten, als je dat vernieuwing wilt noemen.''