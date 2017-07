ChristenUnie-leider Segers ontroert met brief over opgroeiende dochter

Volgens Segers, die deze zomer vooral aan de onderhandelingstafel zit om een nieuw kabinet te vormen, was hij soms een wat té bezorgde vader. Hij schrijft over de periode dat het gezin Segers in Egypte woonde. In Caïro bracht hij Anne naar de Nederlandse peuterschool. ,,Ze wandelde onbevangen naar een groepje net iets grotere meisjes. Een van hen duwde Anne onmiddellijk bij het kringetje vandaan. Het is zo’n moment waarop je vaderhart even ineenkrimpt. En je weet: dit is het begin van een leven waarin mijn kleine meisje vaker een duw zal krijgen. Het is een moment van een krasje op je ziel, een eerste grijze haar bij je slaap, een schietgebed naar de hemel om bescherming.”