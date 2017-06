ChristenUnie en PvdA: Voor ons is er niks veranderd

ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers benadrukt vanmorgen opnieuw dat hij alleen aan wil schuiven als alle partijen dat 'wenselijk' vinden. Hij verwijst daarbij naar D66, die niet met de christelijke partij wil formeren. ,,Het is onveranderd. Het is vrij overzichtelijk", aldus Segers.



D66 en CU verschillen op wezenlijke punten van mening, met name over euthanasie. De ChristenUnie toonde zich steeds bereid tot overleg, maar D66-leider Pechtold wierp een blokkade op. Pas als Pechtold van mening verandert, ,,komen wij in beeld'', aldus Segers. ,,Hij heeft de deur dicht gedaan. Dat is een vrij heldere keuze geweest.''



Ook PvdA-leider Lodewijk Asscher houdt vol dat hij na de historische nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart niet beschikbaar is voor de coalitie. ,,Als de informateur met me wil praten ben ik altijd bereid, maar de vraag of ik wil aanschuiven heeft weinig zin,'' aldus Asscher na overleg met zijn fractie.



De PvdA-leider heeft geen suggesties hoe het nu verder moet. ,,De informateur en de grootste partijen zijn aan zet.'' Aan filosoferen over gedoogsteun van zijn partij aan een eventueel minderheidskabinet is hij nog niet toe. ,,Daarvoor is het veel te vroeg''.

Asscher denkt niet dat het nog goed kan komen tussen de partijen. Wel wil hij precies weten wat voor GroenLinks de reden voor de breuk is geweest. Hij spreekt van ,,een ijsberg waarvan alleen het bovenste puntje boven water steekt''. In het Kamerdebat over de formatiebreuk wil Asscher van GroenLinksleider Klaver horen waarom hij niet kon leven met het voorstel over migratie dat op tafel lag.