Britse premier May sluit gedoogakkoord met Noord-Ierse DUP

May heeft de steun van de kleine protestantse partij nodig sinds ze begin deze maand haar meerderheid in het Lagerhuis verloor bij vervroegde verkiezingen. Met de tien zetels van de DUP is premier May weer verzekerd van voldoende steun om wetgeving door het Britse parlement te kunnen loodsen. De de kleine protestantse partij zal geen deel gaan uitmaken van een coalitie.

May ontving DUP-leider Arlene Foster in haar ambtswoning op Downing Street. Foster zei na vlak na haar aankomst in Londen al dat ze hoopte met May een akkoord te bereiken over steun aan de regering van de Conservatieven. Over de inhoud van het akkoord is nog niets bekend.