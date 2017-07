Waterpolosters winnen testtoernooi in Utrecht

De selectie van Havenga is in voorbereiding op het WK, dat op 16 juli in Boedapest begint met een wedstrijd tegen Frankrijk. De andere tegenstanders in de poule zijn Japan (18 juli) en gastland Hongarije (20 juli). De poulewinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales, de nummers twee en drie moeten zich via de tussenronde voor de laatste acht zien te plaatsen.