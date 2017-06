Warriors niet op bezoek bij Trump

Golden State Warriors liet zich na de vorige landstitel van 2015 nog wel huldigen op het Witte Huis. Ze aanvaardden toen een uitnodiging van de toenmalige president Barack Obama. Stephen Curry van de Warriors is geen fan van Trump. De sterspeler liet zich het afgelopen seizoen kritisch uit over zijn president.



Curry en zijn ploeggenoten wonnen maandag de titel in de NBA door Cleveland Cavaliers in de finale van de play-offs met 4-1 te verslaan. De leiding van Golden State Warriors wil niet bevestigen dat de club een uitnodiging van Trump zou afslaan. ,,We willen nu vooral de titel vieren'', laat de vereniging weten in een verklaring. ,,We hebben nog niets gehoord vanuit het Witte Huis. Als het zover komt, dan zullen we een besluit nemen.''



Eerder dit jaar bedankten American footballers van New England Patriots voor een bezoekje aan het Witte Huis. De winnaar van de Superbowl bezocht president Trump met een uitgedunde selectie omdat veel spelers liever een andere leider van de Verenigde Staten zien.