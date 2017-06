Volleybalsters onderuit tegen Argentinië

De volleybalsters speelden op het Zwitserse toernooi niet in de sterkste opstelling. De bondscoach had al aangegeven dat hij een aantal van zijn basisspeelsters rust zou geven. Oranje miste vorige week op het kwalificatietoernooi in Azerbeidzjan directe kwalificatie voor het WK van 2018. De volleybalsters krijgen eind augustus in de derde kwalificatieronde nog een herkansing.