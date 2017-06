Volleybalster Balkestein-Grothues naar Poolse kampioen

Voorzitter Pawel Frankowksi kondigde de komst van de 28-jarige international aan op de website van de club. ,,Ze heeft in de beste competities van de wereld gespeeld en is zeer ervaren. We hebben een speelster als haar nodig'', laat hij weten.

Balkestein-Grothues speelde al eerder in Polen bij Sopot. Ze stond ook onder contract bij het Italiaanse Bolzano en sinds december speelde ze bij Fenerbahçe. Met die Turkse club behaalde ze de landstitel. Bij de Olympische Spelen in Rio, waar Oranje als vierde eindigde, raakte Balkestein-Grothues geblesseerd.

De linkshandige aanvalster is blij met haar nieuwe club. ,,Deze club is zeer professioneel en dat is belangrijk voor mij. Ik wil graag spelen in een kampioensteam en in de Champions League.''