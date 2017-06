Volleyballers in vier sets te sterk voor Portugal

Sanne Keizer maakt na jaren afwezigheid rentree

18:24 Sanne Keizer maakt haar rentree in het beachvolleybal. De 32-jarige gaat na jaren afwezigheid in het beachvolleybal samenspelen met Madelein Meppelink. Meppelink zou in eerste instantie een duo vormen met Sophie van Gestel, maar zij herstelt nog van een buikspierblessure.