Van Maasakker helpt hockeysters naar WK

Voor Oranje was het op het toernooi in België alweer de vijfde zege, na overwinningen in de groepsfase op Italië, Schotland, Zuid-Korea en China. Door het bereiken van de laatste vier is de formatie van bondscoach Alyson Annan ook zeker van de finaleronde van de Hockey World League, later dit jaar in Nieuw-Zeeland.

,,Het voornaamste is dat we hebben gewonnen'', zei Van Maasakker. ,,Natuurlijk is het belangrijk dat we zeker zijn van het WK, maar op dit moment is het ook heel mooi dat we hier in de halve finales staan. Het was zeker niet gemakkelijk tegen Spanje, maar dat hadden we ook niet verwacht. We hebben op de beslissende momenten toegeslagen, dat gaf de doorslag.''