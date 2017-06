Usain Bolt bevestigt: Geen 200 meter op WK

Russell Westbrook verkozen tot MVP in NBA

7:36 Russell Westbrook is gisteravond gekozen tot Most Valable Player van het afgelopen NBA-seizoen. De point-guard van Oklahoma City Thunder bleef in de verkiezing James Harden (Houston Rockets) en Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) voor. Westbrook kreeg voor zijn prijs de bijbehorende Maurice Podoloff Trophy.