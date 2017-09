Sport Vandaag:

Finn-zeiler Heiner rukt op naar zesde plaats bij WK

5 september Zeiler Nicholas Heiner is op de tweede WK-dag in de olympische Finnklasse naar de zesde plaats geklommen. De wereldkampioen van 2014 in de Laserklasse kwam vandaag op het Balatonmeer in Hongarije als tweede en 22ste over de finish.