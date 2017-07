Sifan Hassan loopt persoonlijk record, Bonevacia haalt WK-limiet niet

Liemarvin Bonevacia haalde het op de 400 meter niet. De Nederlandse winnaar van het brons bij de EK van 2016 wilde zich in Lausanne plaatsen voor de WK in Londen volgende maand. Hij bleef echter boven de limiet van 45,50. Bonevacia eindigde als zevende in 45,61. De uit Zuid-Afrika afkomstige olympisch kampioen én wereldrecordhouder Wayde van Niekerk zegevierde in 43,62.



De Amerikaan Justin Gatlin schreef de 100 meter op zijn naam in een tijd van 9,96.