Schippers moet mindere tijden accepteren: Beetje tegen mijn natuur

Dafne Schippers was vandaag vooral blij met de overwinning op de 100 meter bij de FBK Games. ,,Want dat was hier het belangrijkste. Ik wil voor eigen publiek altijd winnen’’, zei de Utrechtse atlete, die genoegen moest nemen met een matige 11,08.

De tegenwind was echter behoorlijk, nuanceerde ze haar tijd. ,,1,3 meter tegen is fors. Vergeleken met de wedstrijd in Rome van afgelopen donderdag, toen ik won in 10,99, was deze race beter. Vooral technisch.’’

Schippers heeft nog niet de snelheid die ze vorig jaar en ook het jaar daarvoor etaleerde op de 100 en 200 meter. Dat heeft alles te maken met de aanpak van haar nieuwe trainer Rana Reider. ,,Ik werk nog steeds aan de opbouw van mijn races. Die moet goed zijn en als dat het geval is, kan ik pieken op de WK in Londen. Voor nu is het okay en moet ik accepteren dat het nog langzamer gaat.’’

Dat kost haar wel moeite, gaf ze toe. ,,Het is een beetje tegen mijn natuur, maar het is niet anders. Ik moet me eraan overgeven. Ik geloof in deze aanpak en vertrouw erop dat ik in Londen op de WK op mijn best zal zijn’’, aldus de regerend wereldkampioene 200 meter, die ook in Hengelo haar Nederlands record van 10,81 op de 100 meter niet benaderde.