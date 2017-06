Sanne Keizer maakt na jaren afwezigheid rentree

Komende week doet Keizer onder anderen mee aan het FIVB World Tour-toernooi in Den Haag. Meppelink en Van Gestel is voorlopig het enige Nederlandse vrouwenduo dat zich heeft weten te plaatsen voor het komende WK. Dat vindt in juli in Wenen plaats.

Als zeventienjarige werd Keizer samen met Arjanne Stevens wereldkampioen onder 18. Dat bleek de start van een mooie carrière, want inmiddels staat haar prijzenkast aardig vol en heeft ze een plek gekregen in de ‘Dutch Greatest in Beach Volleybal’. De Doetinchemse heeft zich vijf keer met verschillende partners tot Nederlands kampioen weten te bekronen. Met Marleen van Iersel won ze in 2011 twee keer een World Tour. In 2012 won ze, eveneens met Van Iersel, het Europees kampioenschap. Op de Olympische Spelen in Londen eindigden de dames negende.