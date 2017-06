Russell Westbrook verkozen tot MVP in NBA

Westbrook schreef afgelopen seizoen geschiedenis in de Amerikaanse basketbalcompetitie. Hij was de tweede speler ooit, en de eerste in 55 jaar, die in 42 duels een zogenaamde triple-double liet aantekenen, een score in drie dubbele cijfers: punten, rebounds en assists.



Westbrook verbrak daarmee het record van Oscar Robertson, die in het seizoen 1961/1962 één triple double minder scoorde. Over het hele seizoen was zijn gemiddelde over 81 wedstrijden 31,6 punten, 10,4 assists en 10,7 rebounds.



Mike D'Antoni (Houston Rockets) werd Coach van het Jaar en Milwaukee Bucks-guard Malcolm Brogdon werd verkozen tot Talent (Rookie) van het Jaar.