Pittsburgh loopt uit na titel Penguins

Handballers buigen diep voor Denemarken

21:23 De Nederlandse handballers hebben vanavond in Almere niet kunnen stunten. Oranje ging in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen olympisch kampioen Denemarken met 24-36 onderuit. Daardoor is de kans op deelname aan het EK volgend jaar in Kroatië klein geworden voor de ploeg van bondscoach Joop Fiege.