Pacquiao wil opnieuw de ring in tegen Mayweather

Om in de juiste vorm te komen, bokst de 38-jarige Pacquiao komende zondag tegen de Australiër Jeff Horn. Inzet van dat boksduel in Brisbane is de wereldtitel in het weltergewicht van de mondiale bond WBO.



,,Pacquiao wil een nieuw gevecht tegen Mayweather en om van hem te winnen, moet je goed in vorm zijn. Dus tegen Horn moet hij imponeren. Ik verwacht een snelle knock-out'', aldus Roach.



Pacquiao en Mayweather boksten in 2015 in Las Vegas het 'Gevecht van de Eeuw'. Het was het duurste gevecht ooit tussen twee vermaarde bokskampioenen. Mayweather won destijds op punten.



Beide boksers kondigden na dat miljoenenduel hun afscheid aan, maar inmiddels werkt zowel Pacquiao, die ook senator is op de Filipijnen, als Mayweather aan een rentree. De Amerikaan heeft zelfs een confrontatie aanvaard met de beruchte kooivechter Conor McGregor.