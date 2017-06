Nummerdor geëmotioneerd na ontvangen erepenning Den Haag

Volleyballers zetten via Zuid-Korea flinke stap naar Final Four

19:39 De Nederlandse volleyballers hebben een belangrijke stap gezet op weg naar deelname aan de Final Four van de World League. Het team van bondscoach Gido Vermeulen versloeg in het deze week geopende Sportcampus Zuiderpark in Den Haag de Zuid-Koreaanse volleyballers ruim in drie sets: 25-21, 25-16 en 25-16.