NOC*NSF strikt bondscoach van baanrenners

Ook oud-schaatser Ralf van der Rijst (prestatiemanager paralympische sporters) en Asker Jeukendrup (prestatiemanager voeding) zijn door technisch directeur Maurits Hendriks toegevoegd aan het zogeheten High Performance Team van Team NL. ,,Met deze uitbreiding zijn we weer op volle oorlogssterkte. Ik hoop dat we zo een bijdrage kunnen leveren aan het optimaliseren van de dagelijkse setting van de Nederlandse topsporters'', aldus Hendriks.

Wolff was sinds januari 2010 in dienst van wielerbond KNWU en was zeker vorig jaar succesvol op de Spelen van Rio waar Elis Ligtlee goud won op keirin en Matthijs Büchli op hetzelfde onderdeel zilver veroverde.