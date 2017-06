LeBron James geloof in wonder in NBA-finale

,,Cavs in 7'', klonk het vrijdag na de indrukwekkende thuiszege op Golden State Warriors (137-116) massaal in de Quicken Loans Arena van de titelhouder in Ohio. Daarmee kwam de stand in de eindstrijd op 1-3.

Ook sterspeler LeBron James rekent op een mirakel. ,,We beschikken over het kampioenschap-DNA'', zei de 32-jarige Amerikaan in de aanloop naar het vijfde duel in Oakland. ,,Wij zijn beproefde strijders. Het is de bedoeling dat de finale na morgen nog niet is beslist en dat we daarna thuis nog een kans krijgen.''