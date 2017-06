Langverwacht gevecht voor Nieky Holzken in strijd om wereldtitel

Nieky Holzken krijgt zaterdagnacht in de Accorhotels Arena van Parijs eindelijk de kans om zijn wereldtitel kickboksen in het weltergewicht terug te veroveren. Hij drong al een tijd aan op een rematch tegen de Fransman Cedric Doumbé, die hem vorig jaar november de titel ontfutselde.

Dat hij indertijd in Oberhausen verloor beschouwt de 33-jarige Helmonder nog altijd als een incident. Hij nam te weinig rust tussen twee gevechten en begon niet helemaal fit aan die klus. ,,Ik stapte de ring uit met het gevoel dat ik helemaal geen gevecht geleverd had", blikt hij terug op die nederlaag door een jurybeslissing.

Sinds hij in 2008 knock-out ging bij zijn eerste gevecht om de wereldtitel tegen Alviar Lima is Holzken niet meer gewend te verliezen. Daar kreeg hij al de bevesting dat het halen van de mondiale kampioensgordel een kwestie van tijd zou zijn. In 2011 en 2012 behaalde de Helmonder de WFCA-wereldtitel. Een jaar later haalde hij tegen de Canadees Joseph Valtellini de titel die hij zes keer met succes zou verdedigen. Maar vorig jaar november in Duitsland ging het mis.

Voorbereiding

Deze keer zal het anders zijn. Tien weken lang bereidde hij zich intensief voor in de sportschool van zijn Helmondse schoonvader Sjef Weber. Holzken beseft dat hij het in het thuisland van zijn tegenstander niet op een jurybeslissing aan moet laten komen. ,,Doumbé begint in Parijs met een 2-0 voorsprong. De kickboksbond GLORY heeft een lucratief contract in Frankrijk afgesloten en er veel belang bij dat een Fransman wereldkampioen blijft. Dat zijn allemaal factoren waar ik rekening meer moet houden", zegt hij in een interview.

Support

Holzken staat er in Parijs niet alleen voor. Ruim driehonderd supporters reizen met hem mee naar de Franse hoofdstad. Vanaf de sportschool in Helmond vertrekt een dubbeldekker met 89 fans, die allemaal in het oranje gestoken zijn.

