'Kromo' in beste seizoenstijd naar zege op 100m vrij

Churandy Martina bijt zich weer stuk op WK-limiet

16:06 Churandy Martina loopt zich dit seizoen vooralsnog stuk op de limieten voor de WK in Londen. Ook bij het EK voor landenteams in het Franse Lille slaagde de atleet van Curaçao niet. Martina eindigde op de 100 meter als derde in 10,30. De vereiste tijd voor deelname in Londen is 10,12.