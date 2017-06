Jansen en Wils overtuigend naar EK-finale 3-meterplank

Jansen (23) eindigde in de kwalificatie met een totaal van 295,95 punten als tweede, de negentienjarige Wils werd vierde met 281,30. De Russin Kristina Ilinich was de beste in de kwalificatie met een score van 302,00 punten. De finale met de beste twaalf is later vandaag. Mogelijk kunnen Jansen en Wils daarin de Nederlandse ploeg de eerste medaille op de EK in de hoofdstad van Oekraïne bezorgen.