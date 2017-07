Honkballers uit de race na nieuwe nederlaag

Afgelopen zaterdag ging de thuisploeg met 1-2 onderuit tegen de Aziatische formatie. Voor Nederland rest nu niets meer dan een wedstrijd zaterdag om de vierde plek tegen de verliezer van het duel tussen Cuba en Curaçao.



Nederland, met Kevin Heijstek als startende werper, begon nog wel uitstekend aan het duel. Dwayne Kemp bracht met een honkslag Chris Garia en Stijn van der Meer over de thuisplaat: 2-0. In de derde inning wist Taiwan tot scoren te komen (2-1). Pas in de achtste inning sloeg de thuisploeg weer toe. Op een honkslag van Nick Urbanus kon Kemp voor 3-1 zorgen. In de laatste inning gaf het slordige Oranje de winst alsnog weg: 3-4.