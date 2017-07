Hockeysters winnen in finale Hockey World League van China

De ploeg van de Australische bondscoach Alyson Annan kwam in het tweede kwart op voorsprong door een rake strafcorner van Van Maasakker, na een mooie variant met Ireen van den Assem. In het derde kwart scoorde Van Maasakker opnieuw uit een strafcorner, waarbij de Chinese doelvrouw opzichtig blunderde. Nederland gaf de 2-0 voorsprong niet meer weg en wint daarmee de Hockey World League in Brussel. Dit is echter nog niet de algehele titel in de Hockey World League. Deze zal pas in november worden gespeeld in Auckland, Nieuw-Zeeland. Nederland plaatste zich afgelopen week door het bereiken van de halve finales al voor het WK van volgend jaar in Londen en voor de finaleronde van de Hockey World League.

Volgende week begint in Johannesburg de tweede halvefinaleronde van de Hockey World League. De beste vier landen van dat toernooi plaatsen zich ook voor het eindtoernooi in november in Auckland.

Strafcorner

Oranje kreeg in de Hockey World League slechts één tegendoelpunt. ,,Ik ben erg tevreden over hoe we gespeeld hebben met deze grotendeels nieuwe ploeg. Verdedigend waren we erg sterk. Nu willen we ook meer gaan scoren," sprak bondscoach Annan na afloop. Caia van Maasakker werd topscorer van de Hockey World League in Brussel, vanwege haar sterke strafcorner. ,,Het hele team verdient daar een compliment. We hebben er hard aan gewerkt om dat wapen te behouden na het stoppen van Maartje Paumen. Ik ben erg trots op Caia en de rest van de ploeg. Ik verheug me erg op de komende twaalf maanden met de finales van de Hockey World League in Auckland en het WK van volgend jaar in Londen."

Volledig scherm Laura Nunnink in actie tegen China. © ANP

Volledig scherm Vreugde bij de speelsters van Oranje na de 1-0 van Caia van Maasakker. © ANP