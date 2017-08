Hockeysters eindelijk weer de beste van Europa

Op de klanken van Viva Hollandia van Wolter Kroes hosten de uitzinnige Oranjespeelsters zaterdagavond langs de oranjemenigte in het Wagener Stadion. Eindelijk is de Europese titel terug in Nederlandse handen. In 2011 kroonde Oranje zich voor het laatst tot Europees kampioen. In 2013 liep Oranje de EK-finale mis en twee jaar geleden was Engeland in de eindstrijd na shoot-outs te sterk.



De finale van zaterdagavond tussen Nederland en België was het duel tussen de nummer één van de wereldranglijst tegen de nummer veertien. Het was ook het duel tussen de topfavoriet van dit EK en de verrassende debutant in de finale. En het was het duel tussen de ploeg die na zes jaar de Europese titel móest winnen en de ploeg die al blij was met de eerste EK-medaille ooit. Voorafgaand aan de finale had de bondscoach van België, de Nederlander Niels Thijssen, weinig fiducie in een stunt. ,,We hebben misschien twee procent kans om te winnen van Nederland”, aldus Thijssen, die dit voorjaar voormalig Oranje-international Ageeth Boomgaardt opvolgde als bondscoach van de Red Panthers.