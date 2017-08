Gevecht Mayweather en McGregor later begonnen

Het gevecht tussen Conor McGregor en Floyd Mayweather is vannacht later begonnen. Er waren wereldwijd transmissieproblemen met tv-zendgemachtigden en streamingdiensten. Omdat die flink in de buidel hadden getast om de rechten te bemachtigen, werd de start van 'Money Fight' met enkele tientallen minuten uitgesteld naar kwart over zes Nederlandse tijd vanmorgen. De wedstrijd is nu bezig.