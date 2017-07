Eerst zege honkballers op WPT tegen Curaçao

Herlings wint eerste manche van GP Portugal

16:14 Jeffrey Herlings heeft vandaag in de eerste manche van de Grote Prijs van Portugal in de MXGP weer eens zijn klasse laten zien. Alleen de achtvoudig wereldkampioen Antonio Cairoli bleef in het spoor van de 22-jarige Brabander en finishte vlak achter hem als tweede. De Litouwse motorcrosser Arminas Jasikonis werd derde op 29 seconden.